Türkiye dahil 99 ülke siber saldırıya uğradı

WannaCry (ağlamak istiyorum) isimli bir fidye siber saldırısından Türkiye dahil 99 ülkede binlerce bilgisayar etkilendi.

WannaCry (ağlamak istiyorum) isimli bir fidye siber saldırısından Türkiye dahil 99 ülkede binlerce bilgisayar etkilendi.

Fidye saldırı programı twitter hesabından bilgisayar ve cep telefonlarına girip dosyaları şifreledi. Dosya ya da programlarının tekrar açılması için 300 dolarlık bitcoin istendi.



ÇİN MERKEZLİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Türkiye Bilişim Teknolojileri kurumu başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan twitter hesabından attığı mesajda, "Dünyada yayılan Wannacry zararlısından korunmak için Windows sistemleri ve antivirüsleri güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.

İngiltere'de Milli Sağlık Sistemi (NHS) çöktü. NHS yetkilileri ve hükumet hastanelerin küresel siber saldırıya karşı niçin korumasız bırakıldığı soruları ile karşı karşıya kaldı.

İngiltere'de siper saldırı yüzünden ameliyatların ve randevuların iptal edildiği sistemin tekrar işler hale gelmesi için "ransomware" (fidye) programı kendilerine ödeme yapılmasını istiyor.

Doktorlar, NHS tarihindeki en büyük saldırı konusunda uyarıda bulunarak bu saldırının çok hayata mal olacağını söyledi.

Tıbbı sorumlular saldırı sebebiyle bilgisayar ekranlarının birer birer silindiğini söyledi. Saldırı dünya genelinde uluslararası kuruluşlara yayıldı. ABD'de uluslararası kargo şirketi FedEx'in Almanya'da Alman demiryollarının etkilendiği belirtildi.

Güvenlik program yapımcısı Avast 99 ülkede 57 bin sistemin etkilendiğini, Rusya, Ukrayna ve Tayvan'ın en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Merkezi Helsinki'de bulunan siber güvenlik firması Mikko Hypponen'ın başkanı bunun tarihin en büyük siber fidye saldırısı olduğunu söyledi.

Microsoft müşterilerini WannaCray saldırısına karşı korumak için otomatik Windows güncellemesi yaptığını açıkladı.

Siber uzmanları İngiliz sağlık Sisteminin bu saldırıdan etkilenmesini bir çok kuruluşun eski sistemler kullanmasına bağladı.

