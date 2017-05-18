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'Türkiye Cumhuriyeti gecekondu devleti değildir'
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'Türkiye Cumhuriyeti gecekondu devleti değildir'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gecekondu devleti olmadığını belirterek, 'Toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gecekondu devleti olmadığını belirterek, "Toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz" dedi.
Bakan Faruk Çelik açılışlar için geldiği Samsun'da program dışı olarak Samsun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) yeni hizmet binasının açılışını katıldı. Açılışta konuşan Çelik, ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TOPRAĞIMIZI NE SELE VERECEĞİZ NE YELE VERECEĞİZ NE DE GÖZ DİKEN ELE VERECEĞİZ"
Türkiye devletinin gecekondu olmadığının altını çizen Bakan Çelik, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Kritik bir süreçten geçtiğimizi unutmayalım. Devletin çeşitli kesimler tarafından, gördüğünüz, görmediğiniz kesimler tarafından kuşatılmak istediği bir sürecin içinden geçtiğimizi, terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırmak için vardiya usulü birbirlerinin kullandığını unutmayalım. Bu süreçlerden çıkış ancak ve ancak ahilikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla ve birbirimize sahip çıkmakla aşacağımızı unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gecekondu devleti değildir. Kimse duyduk duymadık demesin. Herkes bilsin ki bu devlet 2000 yıllık devlet geleneği olan bir devlettir. Bu devlette 900 yıllık esnaf geleneği var. Bu devlette 700 yıllık imparatorluk geleneği var. Bu devlette 94 yıllık cumhuriyet deneyimi var. Bu sıradan bir devlet değil. Onun için 3-5 çapulcunun bizi yıldıramayacağını dosta, düşmana ve herkese anlatmamız, herkesin de bilmesi gerekiyor. Güzel bir coğrafyadayız. 'Öyle güzel ki coğrafya ki verilmeyecek şeyler vardır. Şan gibi, şeref gibi, namus gibi, Kars gibi, Ardahan gibi' diyor şair. Bizden toprak isteyenlere karşı böyle haykırıyorlar. Şan, şeref, namus verilir mi? Verilmez, bu aziz şehit kanlarıyla ıslanmış olan topraklar da kimseye verilmez. Böyle kutsal bir topraklarda yaşıyoruz. Onun için toprağımızı ne sele vereceğiz ne yele vereceğiz ne de göz diken ele vereceğiz. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Birileri fason devlet kurma ve Türkiye'yi rahatsız etme derdindeler. Bunda da başarılı olmaları mümkün değil. Bizim bildiğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin geleceğine söz söyleyecek olan sizlersiniz. Esnaftır, çiftçidir, işçidir, 80 milyondur. Başkalarının bu ülkeye başka bir elbise biçme imkanı hiçbir zaman olmayacaktır" diye konuştu.
Programda ayrıca, SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valisi İbrahim Şahin birer konuşma yaptı. Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP samsun Milletvekili Kemal Zeybek, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve davetliler katıldı.
Bakan Çelik açılışın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde Samsun İli Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Erdi Demür - Kenan Akyüz /İHA)

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