Türkiye bugün yandı kavruldu

Türkiye son 10 yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı.

Türkiye son 10 yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı.

Afrika sıcakları tüm yurdu kasıp kavurunca termometreler de adeta çıldırdı.

İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, sıcaktan kavrulan vatandaşların kimisi kendisini denize attı. Kimisi de ağaç altında serinlemeyi tercih etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Muğla'da asfalt eridi. Bu durum sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Afrika sıcakları Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen tenis turnuvasına katılan sporcuları da etkiledi. Bunaltıcı sıcağa dayanamayan Kıbrıslı tenisçi sahada bayıldı. Yere yığılan tenisçi buzla serinletilmeye çalışıldı.

Afrika sıcaklarından hayvanlar da nasibi aldı. Onların imdadına ise süs havuzları ve hayvanseverlerin sokağa bıraktığı su kapları yetişti.

