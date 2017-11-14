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Türkiye, Belçika'ya yenildi
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Türkiye, Belçika'ya yenildi

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 6. grupta lider durumda bulunan Belçika'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, 5. dakikada öne geçtiği karşılaşmada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu ve 5 puanda kaldı.

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 6. grupta lider durumda bulunan Belçika'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, 5. dakikada öne geçtiği karşılaşmada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu ve 5 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar
5. dakikada Kubilay'ın pasıyla topla buluşan Orkan son çizgiye inerek kale sahası içine gönderdi. Cobbaut'a çarpan top Melih'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
21. dakikada Lukebakio sağ kanattan ceza sahasına yöneldi. Bu futbolcu, savunmanın arkasına sarkan Schrijvers'i gördü. Schrijvers'in şutunda kaleci Muhammed'in tokatladığı top direğe çarpıp kornere çıktı.
30. dakikada Rüştü'nün verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Orkan sert vurdu ancak kaleci Jackers topu kornere göndermeyi başardı.
43. dakikada Schrijvers sol kanattan bindiren Mbenza'yı gördü. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği topa Iseka vurdu. Bu pozisyonda kaleci Muhammed çok iyi bir refleksle gole izin vermedi.
45+1. dakikada Lukebakio'nun derinlemesine attığı pasta savunmanın arkasına sarkan Iseka'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda Merih topa müdahale etti ancak üst direğe çarpan top yine Merih'e çarparak ağlara gitti. 1-1
52. dakikada Dorukhan kaptığı topu soldan hareketlenen Rüştü'ye aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutu direğin dibinden auta çıktı.
55. dakikada Iseka soldan bindirip son çizgiyi inip ceza sahası içine ortasını gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselen Lukebakio kafayı vurdu. Kaleci Muhammed zor pozisyonda topu kornere gönderdi.
76. dakikada Oğulcan Çağlayan, Faes'in müdahale edemediği topu kaparak sağ kanattan bindirdi. Bu futbolcu, ceza sahası içindeki Kubilay'ı gördü. Kubilay, Faes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kubilay Kanatsızkuş, köşeye vurdu ancak kaleci Jackers doğru köşeyi seçerek penaltıyı kurtardı.
82. dakikada Hasan Özkan'ın ceza sahası önünde kaptırdı topu Heynen kaptı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Muhammed iyi bir refleksle topu kornere gönderdi.
85. dakikada Ertuğrul'un kaleciye verdiği geri pas kısa düştü ve top Dimata'nın önünde kaldı. Bu futbolcu kaleciyi çalımlamak istedi ancak Muhammed topa sahip oldu.
87. dakikada kırmızı-beyazlılar savunmadan hızlı çıkmak isterken Caner Koca, topu Schrijvers'e kaptırdı. Bu futbolcu ceza sahası içine girer girmez vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tomasz Musial xx, Radoslaw Siejka xx, Jakub Slusarski xx
Türkiye: Muhammed xxxx, Mehmet xx, Ertuğrul xx, Merih xxx, Rüştü xxx, Hasan xx, Melih xxx (Sedat dk. 61 xxx), Doğanay xxx (Caner dk. 84 ?), Dorukhan xxx, Orkan xxx (Oğulcan dk. 61 xxx), Kubilay x
Yedekler: Uğurcan, Ali, Alperen, Deniz
Teknik Direktör: Abdullah Ercan
Belçika: Jackers xxx, Cools xx, Faes xxx, Cobbaut xx, Miangue xxx, Bazunga x (Heynen dk. 17 xxx), Bastien xx, Mbenza xx (Ngoy dk. 79 xx), Lukebakio xxx, Schrijvers xxx, Iseka xxx (Dimata dk. 56 xx)
Yedekler: Teunckens, Vanlerberghe, De Sart, Omeonga
Teknik Direktör: Johan Walem
Goller: Melih (dk. 5) (Türkiye), Merih (dk. 45+1 k.k.), Schrijvers (dk. 87) (Belçika)
Kırmızı kart: Rüştü (dk. 62) (Türkiye)
Sarı kartlar: Bazunga, Faes (Belçika), Ertuğrul, Mehmet, Rüştü (Türkiye)
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)
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