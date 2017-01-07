07.01.2017 19:37 Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Tofaş'ı konuk etti. Maçın normal süresi 71-71 tamamlanırken uzatmalarda giden maçı Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 kazanarak Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanmış oldu. Türkiye Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Tofaş'ı konuk etti. Maçın normal süresi 71-71 tamamlanırken uzatmalarda giden maçı Yeşilgiresun Belediyespor 84-79 kazanarak Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanmış oldu.



Salon: Giresun 19 Eylül



Hakemler: Zafer Yılmaz xx, İsmail Aydın xx, Kerem Baki xx



Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead xx 15, Enes Berkay Taşkıran x, Emircan Koşut xx, İnanç Koç xx 4, Okben Ulubay xx 10, Doğuş Özdemiroğlu xx 15, Toure Ahmad Khalıd Murry xx 5, Anthony Gıll xx 22, Efe Beşok x, Deyan Ivanov xx 13



Başantrenör: Aleksadar Trifunovic



TOFAŞ: Barış Ermiş xx 6, Yiğit Arslan xx, Tony Crocker xx 14, Samuel Jose Mejıa xx 16, Kaya Poker xx 12, Caner Toploğlu xx 4, Vasılıje Mıcıc xx 7, Chrıtopher Copeland xx 8, Kaloyan Toshkov Ivanov xx 12,



Başantrenör: Orhun Ene



1. Periyot: 19 - 25 (TOFAŞ Lehine)



Devre: 36-40 (TOFAŞ Lehine)



3. Periyot: 59-53 (Yeşilgiresun BLD Lehine)



5 Faulle çıkanlar: Malcolm Armstead (YGBS), Kaya Peker (TOFAŞ)

