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Türkiye Basketbol 1. Ligi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde konuk ettiği lider Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 79-67 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde konuk ettiği lider Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 79-67 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı.

Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabaka öncesi İzmir'de yaşanan terör olayına karşı iki takım oyuncuları "Terörü lanetliyoruz" yazılı ortak pankartla çıktı. İzmir Adliyesinde hayatını kaybeden şehitlerin yanı tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmasın ilk periyodunu Petkim Spor 19-12 üstünlüğü ile tamamlandı Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlaya Petkim Spor, periyodu 39-25 önde tamamlayarak soyunma odasına gitmeyi başardı. Üçüncü periyotta oyuna iyi başlayan ev sahibi takım Petkim Spor, müthiş mücadele ederek periyodu 55-45 önde tamamladı. Son çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçiren Petkim Spor müsabakayı 79-67 kazanarak ligdeki 12. galibiyetine elde ederken Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 2. kez mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmada Terrance Orlndo Campbell 19 sayı-6 ribaund-6 asistle takımını galibiyeti taşırken, konuk takımdan Charles Jackson 16 sayı, 9 riabaund yaptı.

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Sami Özel xx, Göksun Öz xx, Kerem Yılmaz xx

Petkim Spor: Murat Kaya xxx 8, Terrance Orlndo Campbell xxx 19, Sercan Ergin xx 5, Polat Kaya xxx 12, Kenan Bajramovic xxx 17, Gökhan Karabıyık xxx 15, Ali Ulaş Peker xx 1, Melih Yıldız x, Recep Doğrusöz xx 2, Önder Külçebaş xx

Başantrenör: Burak Gören

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Charles Jackson xxx 16, Kerem Gönlüm xxx 12, Calvin Dorsey Harrıs Jr xx 11, Yiğitcan Turna xx 11, Fikret Can Akın xx 8, Tufan Önen xx 7, Kerem Özkan x 2, Alper Saruhan x, Hakan Yapar x, Doğukan Şanlı x

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 19-12 (Petkim Spor lehine)

Devre: 39-25 (Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 55-45 (Petkim Spor lehine)
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