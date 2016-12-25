25.12.2016 18:33 Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Bandırma Kırmızı'yı 67-54 mağlup etti. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Bandırma Kırmızı'yı 67-54 mağlup etti.



90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekipte Kyle Hunt 20, Aubrey Coleman'ın 18 sayısı ise galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşma öncesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez ve Yalova Group Belediyespor oyuncusu Onur Sonsırma görev yapan polislere çiçek takdim etti.



Balıkesir ekibi ilk çeyreği 20-18 üstün kapatırken, ikinci çeyreği de 35-31 önde tamamlayarak soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekte rakibini yaptığı sert savunma ile durduran Yalova Group Belediyespor 49-42 üstünlük sağladı. Dördüncü çeyrekte skor üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi ekip maçı da 67-54 kazandı.

