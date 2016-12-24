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Türkiye Basketbol 1. Ligi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Final Gençlik'i 74-66'lık skorla mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, sahasında Final Gençlik'i 74-66'lık skorla mağlup ederek 11. galibiyetini aldı.

Salon: Enka

Hakemler: Ahmet Taner İbin xx, Murat Amaç xx, Tolga Edis xx

Petkimspor: Terrance Orlndo Campbell xxx 23, Polat Kaya xxx 14, Kenan Bajramovic xxx 10, Önder Külçebaş x 2, Gökhan Karabıyık xxx 10, Murat Kaya xx 6, Recep Doğrusöz xx 9, Sercan Ergin x, Ali Ulaş Peker x

Başantrenör: Burak Gören

Final Gençlik: James Anthony Tuckerli xxx 20, Andrew Kehinde Adeleke xxx 15, Cihat Şahin xxx 16, Rahim Rıdvanoğlu xx 6, Atakan Denk xx 3, Gökhan Aydın x 2, Can Uzun x 2, Berat Kazım Gümüş x 2, Ömer Ünver x, Umut Durmuş x

Başantrenör: Ali Uruk

1. Periyot: 15-22 (Final Gençlik lehine)

Devre: 37-36 (Petkimspor lehine)

3. Periyot: 54-47 (Petkimspor lehine)
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