Türkiye Azerbaycan'a rekor sporcuyla gitti

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek olan '4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alacak. Ev sahibi Azerbaycan'ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek olan '4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alacak. Ev sahibi Azerbaycan'ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

Bakü'de 12 Mayıs'ta 57 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye rekor katılım gösterdi. 21 branşta mücadele edecek olan Türkiye, Azerbaycan'a tam 339 sporcuyla gitti. Sporcuların Bakü'de büyük başarılara imza atacağına inandığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Sporcularımız Bakü 2017'ye en iyi şekilde hazırlandı. Sporcu kardeşlerimiz için çalışmalarının karşılığını alma vakti geldi. Milli sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Son dönemde uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarıların ülke sporumuz adına önemi çok büyük. Bu önemli derecelerin Bakü 2017'de de devam edeceğini temenni ediyor, milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



2021'DE TÜRKİYE'DE YAPILACAK

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 2021 yılında Türkiye'de düzenleneceğini sözlerine ekleyen Bakan Kılıç, "Bu değerli spor organizasyonunun ülkemizde düzenlenmesi adına verdikleri büyük destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin, üst düzey spor organizasyonlarını düzenleme konusunda bir marka haline geldiğini tüm dünyaya gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. 2021 yılında İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ülkemizin, sporun ruhuna uygun olarak başarı ve dostlukla geçen müsabakalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



21 BRANŞTA 339 SPORCU

Türkiye'nin 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağı branşlar şu şekilde: Atıcılık (19 sporcu), Atletizm (45 sporcu), Bedensel Engelliler Atletizm (1 sporcu), Görme Engelliler Atletizm (6 sporcu), Görme Engelliler Judo (5 sporcu), Boks (10 sporcu), 3X3 Basketbol (8 sporcu), Cimnastik (9 sporcu), Güreş (24 sporcu), Judo (14 sporcu), Halter (16 sporcu), Karate (12 sporcu), Masa Tenisi (7 sporcu), Tekvando (16 sporcu), Tenis (8 sporcu), Wushu (6 sporcu), Yüzme (41 sporcu), Hentbol (28 sporcu), Futbol (23 sporcu), Voleybol (28 sporcu), Sutopu (13 sporcu).

