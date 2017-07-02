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Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu
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Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler üç bronz ve bir altın madalya alırken, 6 gün süren müsabakalarda toplam 4 bronz, 1 gümüş ve 1 Altın kazandı. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler üç bronz ve bir altın madalya alırken, 6 gün süren müsabakalarda toplam 4 bronz, 1 gümüş ve 1 Altın kazandı. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu.
2017 yılı Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlendi. 6 gün süren müsabakalarda 38 ülkeden gelen sporcular Erkekler Serbest, Kadınlar ve Grekoromen kategorilerinde güreşti. Türkiye'yi minderde 24 güreşçi temsil etti. Helmut-Körnig Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada son gün Grekoromen stil 55, 66, 84 ve 120 kilolarında müsabakalar yapıldı.
Yapılan müsabakalar sonunda Türkiye 38 takım arasından 51 puan alarak Avrupa üçüncüsü olurken, 68 puanla Rusya ikinci ve 71 puanla Gürcistan takımı birinci oldu.

KEREM KEMAL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Kerem Kamal ilk maçında Estonyalı Helary Maegisalu, çeyrek finalde Sırp Dejan Petrovic, yarı finalde Ukraynalı Mykhaylo Stupin'i devirerek adını finale yazdırdı.
Akşam seansında final maçına çıkan Kerem burada Rus Emin Narimanovitch Sefershaev ile karşılaştı. Başa baş giden mücadele sonunda kazanan taraf 5-3 skorla Türkiye tarafı oldu. Kerem Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

MURAT FIRAT BRONZ MADALYA ALDI
66 kiloda mindere çıkan Murat Fırat eleme maçında İsveçli Virgil Alexander Bica'yı 8-0 sayı tuşu ile yenerek 1/8 turuna yükselirken, burada Moldovalı Valeriu Toderean'ı da 11-1 skorla devirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Murat, çeyrek finalde Fransız Tigran Galustyan'ı 5-0 skorla devirirken yarı finalde Ukraynalı Parviz Nasıbov'a 5-1 yenilerek final hakkını kaybetti. Akşam seansında bronz madalya maçına çıkan Murat, Sırp rakibi Sebastian Nad karşısında 5-1 kazanmayı bildi ve Avrupa üçüncüsü oldu.

DOĞUKAN KURU AVRUPA BEŞİNCİSİ OLDU
84 kiloda ülkemizi temsil eden bir diğer güreşçi Doğukan Kuru, ilk maçında Ermeni Arsen Sargsyan'ı 4-1 skorla yendi. 1/8 turunda Polonyalı rakibi Michal Andrzej Dybka ile karşılaşan Doğukan, bu maçını da 4-2 skorla kazanmasını bildi ve çeyrek finale yükseldi. Burada Rus Aleksandr Andreevitch Komarov ile karşılaşan Doğukan, rakibine 2-0 yenildi. Doğukan, Komarov'un finale çıkmasıyla birlikte repesaj maçına hakkı elde etti. Repesaj maçında Macar rakibi Botond Kismoni'yi 4-1 yenen Doğukan, Bronz madalya maçında karşılaştığı Finlandiyalı rakibi Toni Heikki Herman Metsomaekı'ye 8-0 yenildi ve Avrupa beşincisi oldu.

YAKUP YERLİKAYA ROMANYALI SPORCUYA TAKILDI
120 kiloda mücadele eden milli sporcu Yakup Yerlikaya ise ilk maçında Gürcü rakibi Zviadi Pataridze'ye 8-0 yenildi. Pataridze'nin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Yakup, repesajda karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Tehran Aminzade'yi 5-2 yenmesini bildi. Yakup, bronz madalya maçında karşılaştığı Romanyalı rakibi Lenard Istvan Berei'ye 2-0 yenildi ve Avrupa beşincisi oldu.

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