Türkiye Avrupa Şampiyonu

A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek namağlup şampiyon oldu.

A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen 23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Büyük Britanya'yı 76-69 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mücadelede Özgür Gürbulak 25 sayı, 12 asist ve 6 ribauntla en skorer ismi olurken, Büyük Britanya'da ise Terence Bywater 20 sayı ve 8 ribaun ile mücadele etti.

Müsabakanın ilk çeyreğinde rakibi karşısında üstünlük kuran milliler, iyi bir oyun ortaya koydu ve ilk periyodu 18-10 önde geçti. Büyük Britanya ikinci çeyrekte farkı kapatmayı başarsa da geri adım atmayan milliler çeyreği 36-24 üstün bitirdi.

Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı ataklarla geçen periyodu milliler Özgür Gürbulak'ın da iyi oyunuyla 58-49 önde kapattı.

Son çeyrekte Büyük Britanya farkı eritse de ay-yıldızlılar mücadeleden kopmadı ve maç sonlarında baskısını arttırarak karşılaşmadan 76-69 galip ayrıldı. Milliler namağlup şampiyon oldu.

