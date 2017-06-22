'Türkiye artık kabuklarını kırıp, ayak bağlarından kurtuluyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'demokrasi, demokrasi' diyen ülkelerin 15 Temmuz'da demokrasi için mücadele eden Türk milletinin arkasında durmadığını belirterek, '2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapacağız. Türkiye artık kabuklarını kırıyor, ayak bağlarından kurtuluyor. Türkiye egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir yapısal değişim gösteriyor' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "demokrasi, demokrasi" diyen ülkelerin 15 Temmuz'da demokrasi için mücadele eden Türk milletinin arkasında durmadığını belirterek, "2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapacağız. Türkiye artık kabuklarını kırıyor, ayak bağlarından kurtuluyor. Türkiye egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir yapısal değişim gösteriyor" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda düzenlenen iftara Elvan'ın yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ile Yılmaz Tezcan, İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftardan önce Elvan, derslerinde başarı gösteren 320 öğrenciye bisiklet dağıttı. Burada konuşan Elvan, bütün vatandaşlarla gurur duyduğunu söyledi. 14 Ağustos 2001 tarihini herkesin hatırladığını belirten Elvan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı AK Parti harekatının yola çıktığı gündür. Bu hareket milletin bağrından çıkan bir harekettir. Türkiye'nin ruhunu anlama, Türkiye'nin bekasını inşa etme hareketidir. Düz bir yolda yürümedik, yürümüyoruz. Oldukça engebeli, oldukça sıkıntılı bir yolda yürüyoruz. Bu engebeli yolda koşmaya çalışıyoruz. Önümüze her türlü engelleri konuldu. Ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini engellemek için AK Parti harekatının son bulması için ellerinden gelen gayreti gösterdiler" şeklinde konuştu.



"DEMOKRASİ DEMOKRASİ DİYEN ÜLKELER DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDEN BU MİLLETİN ARKASINDA DURMADI"

Hem içeride hem de dışarıda Türkiye'ye ve kendilerine karşı sürekli sıkıntılar çıkaran grupların olduğunu vurgulayan Elvan, "Ama bu ülkeyi, bayrağını, milletini, devletini, vatanını seven kardeşlerim kapatma davası oldu yılmadı. 367 krizleri oldu yılmadınız. Elektronik muhtıra oldu, yılmadınız. Gezi kumpası oldu yine yılmadınız. 17-25 Aralık kalkışmaları oldu yılmadınız. 15 Temmuz hain FETÖ darbesi karşısında yine yılmadınız, dimdik ayakta durdunuz, meydanları doldurdunuz, demokrasiye ne kadar çok sahip çıktığınızı tüm dünyaya gösterdiniz. Demokrasi demokrasi diyen ülkeler demokrasi için mücadele eden bu milletin arkasında durmadı. 15 Temmuz gecesinde ne Avrupa ülkelerinden ne de gelişmiş ülkelerden biz darbelere karşıyız, Türkiye'deki darbe girişimine karşıyız diyemediler. Sonra kalktılar demokrasiden, özgürlüklerden bahsettiler. Biz diyoruz ki hadi oradan. Gerçek anlamda demokrat arıyorsanız işte bizim vatandaşlarımıza baksınlar. Gerçek anlamda demokrasi arıyorsanız yine Türkiye'ye bakınız. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu ülkenin bekası için mücadele veriyoruz. Vatandaşlarımızın, ülkemizin geleceği için mücadele veriyoruz" diye konuştu.



"YOLDAŞI MİLLET OLAN ASLA YOLDA KALMAZ"

Türk milletinin vatan aşkıyla gurur duyduklarını kaydeden Elvan, "Bu süreçte aramızdan ayrılan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim çok güzel bir sözümüz var. Önce Refik, sonra tarik. Önce yol arkadaşı sonra yol. Bizim yoldaşımız milletimizdir. Bizim yol arkadaşımız bu ülke, bayrak, devlet, vatan uğruna mücadele eden kardeşlerimizdir. Yoldaşı millet olan asla yolda kalmaz. Yoldaşı millet olan Allah'ın izni ile 2023 hedeflerini gerçekleştirerek, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirerek kıyamete kadar bu ülkeyi güçlü ve müreffeh hale getirecektir inşallah. Üste gök çökmedikçe altta yer yarılmadıkça Allah'ın izni ile birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmaya, bizi bu yürüyüşten caydırmaya kıyamete kadar kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunun teminatı vatandaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin yapılacağını hatırlatan Elvan, "Türkiye artık kabuklarını kırıyor. Türkiye ayak bağlarından kurtuluyor. Türkiye egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir yapısal değişim gösteriyor. Referandumda vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.

(Koray Ünlü /İHA)