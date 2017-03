'Türkiye artık bataklığı kurutmalıdır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye artık sineklerle uğraşmamalı, bataklığı kurutmalıdır, o yüzden güçlü olmalıdır. Bir sistem sorgulaması yapmalıdır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye artık sineklerle uğraşmamalı, bataklığı kurutmalıdır, o yüzden güçlü olmalıdır. Bir sistem sorgulaması yapmalıdır" dedi.

Sabah saatlerinde Ankara'dan havayolu ile Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde partililer, STK ve oda temsilcileri ile Referandum İstişare Toplantısı'nda buluştu. Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrasında artık konuşulması gereken bir tek mesele vardır artık siyaset ağzındaki baklayı çıkarmalıdır. Türkiye artık sineklerle uğraşmamalı, artık bataklığı kurutmalıdır. Güzel vatanımız artık bir muhasebe yapmalıdır. 27 Mayısı, yıllarca üzüntü gününü bayram olarak kutlatanların neyi murad ettiğini tartışmalıdır. Türkiye neden her büyük yatırım hamlesi sonrasında siyasete yapılan gayrimeşru uygulamaları konuşmalıdır. Birlik ve beraberlik anlamında elde ettiğimiz bütün kazanımları nasıl 10 yılda bir yapılan müdahalelerle kaybettiğini konuşmalıdır. Bir sistem sorgulaması yapmalıdır. Bu sorgulamaları rejim kavgalarını bir yana bırakarak yapmalıdır. Ayağına vurulan prangaları tartışmalıdır.Türkiye'de neden cuntacıların 10 ayda yaptığı anayasadan 35 yılda neden kurtulamadığını sorgulamalıdır. Bu millet 67 senedir akıntıya karşı kürek çekmektedir" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN ANAYASA DENEYİMİ, KURUCU ANAYASA HARİCİ TAMAMI SUNİDİR"

"15 Temmuz 2016 gecesi bir hadise yaşandı" diyen Soylu "ABD'de yaşayan kime uşaklık ettiği malum olan bir meczubun aklına uyan bir grup hain darbeye kalkıştı. O gece TRT'de bir bildiri okundu. Allaha şükür milletimizle beraber çok geçmeden müdahale edildi. O bildirinin sonunda bir vaat vardı. Neydi hatırlıyormusunuz; yeni bir anayasa. Herkes unuttu. O bildiride yeni bir anayasayı Türkiye'ye getirmeyi, millete deklare etmeyi kendilerine bir vazife etmişlerdi. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı 2016 yılında bir darbe anayasası olacaktı. Bununla 2002'den beri atılan bütün adımlar bu karanlık idare ile uçup gidecek kardeş kavgası bu ülkede her zaman sahaya sürülecekti. Türkiye'nin anayasa deneyimi kurucu anayasa harici tamamı sunidir" ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin artık arkasına dönmekten yorulduğunu belirterek "Artık hedefimize, istikametimize bakmak istiyoruz. Her 10 yılda bir bu millete diyorlar ki 'Bu ülkeyi size idare ettirmeyeceğiz, yönettirmeyeceğiz.' Millet de her seçimde bunlara sandıkları patlatarak darbe yapıyor. Her gün patronumuzu değiştiriyorlar. Bir gün anayasa mahkemesi yapıyorlar , bir gün patronumuzu Yargıtay, bir gün Danıştay yapıyorlar. Bir gün sermayede ülkemizi istedikleri gibi yönetmek isteyenler bizi faizin esiri haline getirmek isteyenleri patron yapıyorlar. Bir gün IMF'yi bize patron yapıyorlar. Bir gün medya, medya patronlarını patron yapıyorlar. Her şeyimize, değerlerimize ayar veriyorlar. Milletimizi parçalamak ve bu ülkenin değerlerini bir şekilde zayıflatmak için bize patronluk taslıyorlar. Biz de haykırıyoruz patron siz değilsiniz patron milletir, millettir, millettir" şeklinde konuştu.



"ERTUĞRUL ÖZKÖK SENİN DİLİN ÇOK UZAMIŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında gazeteci ve köşe yazarı Ertuğrul Özkök'e yönelik de eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Ertuğrul Özkök sana söylüyorum. Senin dilin çok uzamış. Sayın başkanımıza laf ediyorsun, dilin çok uzamış. Senin kimlerin sözcülüğünü yaptığını çok iyi biliyoruz. Çok net ve açık şekilde söylüyorum. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Bilmediğin işlere karışma. Bu ülkede Menderesi Başbakan yapmamak için milleti sıra dayağından geçirdiler. Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapmamak için hapislere attılar. Bilmediğin işlere karışma. Edepsizliğin yeri yoktur. Kimlerle birlikte olacaksan, git onlarla beraber ol. Yazıklar olsun. Hangi ızdırabı, hangi sıkıntıyı çektin ? Sırçalı köşklerde oturdun bu millete hakaret ettin. 15 temmuzda hiç beğenmediğiniz, kokusunu duymayayım diye yüzünüzü çevirdiğiniz bu aziz millet sayesinde ayaktasınız. Sakın ha bri daha sesini çıkarma. Yazını yazacaksan yaz, sözlerini ortaya koy. Edepsizlik yapma. Bu ülkenin hangi sorununa merhem oldunuz. Oturduğunuz sırça köşklerde viskilerini yudumladınız, bu millete hakaret ettiniz. Bu milletin sabrını zorlamayın."

"Bu sistem devam etsin diyenlere söylüyorum" diyerek sistem değişikliği istemeyenlere seslenen Soylu " 7 Haziran'da PKK sözcüsü HDP'nin ortaya koyduğu o anlayışı hep birlikte endişe ile izledik. Nasıl olsa tek başına iktidar yok, koalisyon olacaktı. 'Birine çelme atarım, istediğim gibi Türkiye'yi idare ederim' diye düşünüyorlardı. 'İstediğim gibi yönetirim, istediğim gibi peşkeş çekerim',tam kıvamına gelmişlerdi. Bir şeye kadar geldiler. PKK'yı devreye soktular. Varto'da, Cizre'de, Nusaybin'de her yerde devreye soktular. 'Özerlik ilan ediyoruz' dediler. Endişeye kapıldılar. Bizi zayıf yakaladılar, kolumuzu bükmeye çalıştılar. Bu milleti iyi tanımıyorlardı. Şimdi söylüyoruz, oralarda geziyoruz, her şeyi ortaya koyuyoruz, hadi yüreğiniz yetiyorsa, bugün özerklik edin de görelim sizi" dedi.

Soylu "AK Parti siyaseti kutuplaştırıyor diyorlar" diyenlere de cevap olarak "AK Parti siyaseti yüzde 34 ile başladı bugün 50'nin üzerinde. Nasıl aldı bu 16 puanı. Dayatarak mı aldı? Yollarla mı? Şehir hastaneleriyle mi? Yoksa uzaya uydu fırlatmayla mı ? Milleti dağıtarak mı aldı. Darbe ile mi aldı ? ihtilalle mi aldı ? 34'den 50'nin üzerine gelirken ben dahil olmak üzere bu çatıda herkese kucak açtı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kıılçdaroğlu'nun bir radyo programında yeni sisteme yönelik eleştirilerini hatırlatan Soylu "Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor musunuz. Kafası güzeldi galiba. En son dün diyor ki 'Önümüzdeki sistemde başbakan ne olacak ?' Kıılçdaroğlu'nun içine PKK ile FETÖ kaçtı. Onları idare ediyor" şeklinde konuştu.

Yoğun bir kalabalığa hitap eden Soylu, ardından Ortahisar ilçesine hareket etti.

(Bekir Koca - Ersen Küçük / İHA)