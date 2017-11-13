Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti

A Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde Arnavutluk'a 3-2 yenildi. Milliler böylece Lucescu yönetimindeki 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Millilerimiz, hazırlık mücadelesinde Arnavutluk'la karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada perde 24. dakikada Armando Sadiku'nun golüyle açıldı. 39'da bir kez daha sahne alan Sadiku, skoru 2-0'a getirdi. Millilerimiz, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Lucescu, ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başladı. Atila Turan, Barış Yardımcı ve Serdar Aziz kenara gelirken İsmail Köybaşı, Ozan Tufan ve Uğur Demirok dahil oldu. 47. dakikada genç yıldızımız Cendiz Ünder, ilk golümüzü kaydetti. 56. dakikada Eros Grezda'nın ağlarımıza gönderdiği topla Arnavutluk farkı yeniden 2'ye çıkardı. 60'da Emre Akbaba skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde Arnavutluk'a 3-2 mağlup oldu.

TÜRKİYE: 2-3 :ARNAVUTLUK

90. dakika: Hakem Georgi Nikololov Kabakov'un düdüğüyle karşılaşma sona eriyor.

90. dakika: Sağ taç çizgisi yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Çağlar Söyüncü, Andi Lila'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90. dakika: Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor. Uğur Demirok'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

86. dakika: Arnavutluk'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sabien Lilaj oyundan çıkarken, Andi Lila yerine giren isim oluyor.

84. dakika: Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

81. dakika: Arnavutluk'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Eros Grezda oyundan çıkarken, Astrit Ajdarevic yerine giren isim oluyor.

80. dakika: Eros Grezda'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

78. dakika: Ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Taulant Xhaka'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

77. dakika: Ozan Tufan, hızlı atağı kesmek için Eros Grezda'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

77. dakika: Ozan Tufan, hızlı atağı kesmek için Eros Grezda'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

75. dakika: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken, Yusuf Yazıcı yerine giren isim oluyor.

73. dakika: Milli takımımız bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

71. dakika: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan çıkarken, Enes Ünal yerine giren isim oluyor.

70. dakika: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan çıkarken, Enes Ünal yerine giren isim oluyor.

65. dakika: Arnavutluk'ta oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Armando Sadiku, Ermir Lenjani ve Odhise Roshi oyundan alınırken, Kamer Qaka, Arlind Ajeti ve Naser Aliji yerlerine oyuna dahil oluyor.

62. dakika: Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk savunmasından geri geliyor.

60. dakika: GOOOOOLLL!!! Cenk Tosun golde asisti yapan oyuncu oluyor. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba'nın penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak Etrit Berisha'nın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

58. dakika: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kenan Karaman oyundan çıkarken, Emre Akbaba yerine giren isim oluyor.

55. dakika: GOL! Arnavutluk, Eros Grezda'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Armando Sadiku'dan seken topu önünde bulan Eros Grezda'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluşuyor.

52. dakika: Savunmadan seken topa hareketlenen Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50. dakika: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Cengiz Ünder için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

47. dakika: GOOOOOLLL!!! Millilerimiz Cengiz Ünder'in golüyle farkı bire indiriyor. Cenk Tosun'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cengiz Ünder'in altıpas içinden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Etrit Berisha'nın sağından ağlarla buluşuyor.

46. dakika: Hakem Georgi Kabakov ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Milli takımımız başlıyor.

45. dakika: Hakem Georgi Kabakov ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Arnavutluk'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

43. dakika: Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

41. dakika: Arnavutluk 10 kişi kalıyor. Sağ kanattaki mücadele sonrasında Serdar Aziz ile Ledian Memushaj arasında yaşanan gerginlik sonrasın hakem Georgi Kabakov her iki oyunucuyu da sarı kartla cezalandırıyor. Bu kart Ledian Memushaj'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

40. dakika: Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

38. dakika: GOL! Arnavutluk, Armando Sadiku'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Odhise Roshi'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Armando Sadiku'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

35. dakika: Barış Yardımcı'nın sağ kanattan getirdiği atakta savunmadan seken topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'nun, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk defansından geri geliyor.

31. dakika: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ledian Memushaj, Okay Yokuşlu'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

28. dakika: Golden sonra oyun biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

26. dakika: GOL! Arnavutluk, Armando Sadiku'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Odhise Roshi Atila Turan'dan sıyrılarak hızla son çizgiye iniyor ve pasını ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Armando Sadiku'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

25. dakika: Sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

23. dakika: Milli takımımız gole yaklaşıyor. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu kornere çeliyor.

21. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ermir Lenjani'nin ceza alanına gönderdiği ortasında hakem faul gerekçesiyle oyunu duruduruyor.

19. dakika: Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

16. dakika: Ceza sahası dışında kazandığımız serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin sağından auta çıkıyor.

14. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ledian Memushaj'ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Georgi Kabakov faul gerekçesiyle oyunu duruduruyor.

11. dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

9. dakika: Kenan Karaman'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un içe kat ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

6. dakika: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Odhise Roshi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

4. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sabien Lilaj'ın yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1. dakika: Hakem Georgi Nikololov Kabakov maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Arnavutluk başlıyor.

Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalarken Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapıyor.

Tartışmaların odağındaki Milli Takım, perşembe günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Lucescu'nun öğrencileri Arnavutluk karşısında galip gelerek teselli bulmanın peşinde.