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Türkiye Arda için seferber oldu
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Türkiye Arda için seferber oldu

Bursalı lösemi hastası 9.5 yaşındaki Arda Adalı için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası ilgi gördü. Çocukları için bütün mal varlığını satan Adalı ailesinin yaklaşık 250 bin dolara daha ihtiyacı bulunuyor.

Bursalı lösemi hastası 9.5 yaşındaki Arda Adalı için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası ilgi gördü. Çocukları için bütün mal varlığını satan Adalı ailesinin yaklaşık 250 bin dolara daha ihtiyacı bulunuyor.

Bursa'da bir hastanede hemşire olarak çalışan Suzan ve mühendis olarak çalışan Erkan Adalı'nın lösemi hastası olan oğulları Arda'nın dramı herkesi ağlatıyor.

Arda, 2014 yılında 7,5 yaşında amansız hastalığa yakalandı. Zorlu sürecin ardından 6 ay önce kemik iliği nakli olan Arda'nın 3 ay sonra hastalığı tekrar nüksetti. Ellerinden geleni yapan Adalı ailesi internet üzerinden yaptığı araştırmada Arda'nın durumundaki gibi dirençli lösemili hastaların yurtdışında şifa bulabileceğini öğrendiler.

Arda Seattle Childrens Hospital tarafından tedaviye uygun bulundu. Fakat tedavi bedeli olarak 455 bin dolar talep edildi. Adalı ailesi bütün mal varlığını satarak 155 bin dolara ulaştı. Dün sosyal medyada 300 bin dolarlık ihtiyaç için başlatılan kampanyada 130 bin lira toplandı.

Uludağ Üniversitesi'nde tedavisi süren Arda Adalı için yaklaşık 900 bin liraya daha ihtiyaç var. Tedavi için Amerika'ya gitmek istediklerini anlatan baba Erkan Adalı, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü, yardımseverlere çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

20 gün içerisinde Amerika'ya gitmeleri gerektiğini kaydeden Erkan Adalı, "Bursa Valiliği'ne başvurarak açtırdığımız kampanyaya yardımseverlerin desteğini bekliyoruz. Zamanımız daralıyor. İnşallah yurtdışındaki tedaviden olumlu sonuçla dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Arda Adalı için Bursa Valiliği izniyle açılan hesap numaraları şöyle:

HALK BANK

ARDA ADALI

TL HESABI

IBAN : TR54 0001 2009 2920 0001 0210 25

Hesap Numarası : 01021025

Şube kodu : 9292 EFT ( halk bankası dışındaki bankalar için)

Şube kodu: 0292 Halk bankası gönderimleri için

YURTDIŞI GÖNDERİMLERİ için

SWİFT KODU: TRHBTR2AXXX

(Yurtdışı gönderimler de TL,EURO veya USD fark etmiyor)

DOLAR HESABI

Hesap No:0292 23001388

İBAN : TR18 0001 2009 2920 0023 0013 88
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