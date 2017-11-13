13.11.2017 16:14 Türkiye Arakanlı kardeşlerini unutmuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cox's Bazaar bölgesinde bulunan Arakanlılara 10 bin adet battaniye dağıtıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cox's Bazaar bölgesinde bulunan Arakanlılara 10 bin adet battaniye dağıtıldı.

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte başta sağlık, su ve sanitasyon olmak üzere birçok konuda sıkıntı yaşayan Arakanlı Müslümanların ihtiyaç duyacakları battaniyeler Moynerguna, Balukhali ve Hakimpara dağıtım noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kış mevsiminin ağır geçtiği Bangladeş'de, özellikle gece saatlerinde düşen sıcaklık, büyük bir travmadan sonra çeşitli sorunlar ile baş etmeye çalışan sığınmacılar için ciddi bir sorun oluşturuyor. Eylül ayından bu yana TİKA tarafından sağlanan sıcak yemek dağıtımı da ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır günde 20 bin kişiye dağıtılan sıcak yemeklerden bugüne kadar 1 milyondan fazla kişiye yararlandı. Sığınmacı çocuklara yönelik olarak UNHCR tarafından yapılan sağlık taramalarına göre en sağlıklı çocukların TİKA'nın yemek dağıtım noktasına yerleşen çocuklar olduğu tespit edildi.



613 BİNE ÇIKTI

25 Ağustos'tan itibaren Bangladeş'e sığınmaya başlayan Arakanlı Müslümanların sayısı 613 bine ulaştı. Moynerguna dağıtım noktasında yapılan dağıtımlar, bölgede yerleşik olan 6 bin aileyi kapsıyor. Hergün aynı sayıda aile üyelerine pilav, sebze ve et/tavuktan oluşan sıcak yemek dağıtılıyor. Cox's Bazaar'da bulunan kamplarda yaşayanların toplam sayısı ise 824 bini bulmuş durumda. Derme çatma barakalarda yaşama tutunmaya çalışan sığınmacılara yardım için başta Bangladeş hükümeti olmak üzere, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları büyük bir fedekarlıkla çalışıyor.

Sığınmacıların her türlü altyapıdan yoksun ve tepelik bölgelere yerleşmeleri bazı yardımların ulaşmasında sıkıntılara neden oluyor. Bölge içi ulaşım ağlarının yetersiz olması, sığınmacı hareketlerinin halen devam ediyor olması ve coğrafi koşullar sığınmacıların günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.



