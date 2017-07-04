Türkiye, Almanya'ya nota verdi

Türkiye, Almanya Başbakanlık Binası önünde toplanan grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı pankart açmaları sonucu, Almanya'ya nota verdi.

Türkiye, Almanya Başbakanlık Binası önünde toplanan grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı pankart açmaları sonucu, Almanya'ya nota verdi.

Türkiye, Almanya Başbakanlık Binası önünde toplanan grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı pankart açmaları sonucu Almanya'ya nota verdi. Grup, Almanya Başbakanlık Binası'nın önündeki bir podyum üzerine çıkarılan araba için açılan, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'un fotoğraflarının bulunduğu, "Eğer bu arabayı almak istiyorsanız diktatörleri öldürün" yazılı pankart açtı.

