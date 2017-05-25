Türkiye-Almanya hattında gerginlik

Alman Federal Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi, Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilime yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi Alman vekillere ülkeye 'giriş yasağı' uygulamakla suçladı.

Alman Federal Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi, Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilime yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi Alman vekillere ülkeye "giriş yasağı" uygulamakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, yaşanılanların çok ciddi bir gelişme olarak belirterek bundan sonra Türkiye ile diyalogun kolay olmayacağını söyledi.

İptal edilen ziyarette Federal Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un başkanlığındaki bir heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da siyasetçiler, çeşitli kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapması planlanıyordu.

(Mehmet Koca/İHA)