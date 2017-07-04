Türkiye Alman Dışişleri'ne nota verdi

Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eylem nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığına iletti.

Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eylem nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği acil kodlu bir notayı Alman Dışişleri Bakanlığına iletti.

