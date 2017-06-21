Türkeş Siber'le görüştü

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Sibel Siber ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Sibel Siber ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC ziyaretinde bugünkü temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Sibel Siber ile bir araya geldi. Türkeş, "Biz Türkiye olarak Kıbrıs halkının uğradığı haksız izolasyonlardan bir an önce kurutmasını arz ediyoruz. O bakımdan Birleşmiş Milletlerin bu gayretini biz olumlu buluyoruz" dedi.

"Çözümsüzlüğün faturasının bize kesilmemesi gerekiyor"

KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Siber, "Müzakereler eğer bir olumsuzlukla sonuçlanırsa ki arzumuz tabi ki bir çözüme ulaştırılmasıdır. Bu durumda da sonuçların objektif olarak değerlendirilmesi ve dünya kamuyonun, Birleşmiş Milletlerin bu durumda net mesaj vermesi ve çözümsüzlüğün faturasının bize kesilmemesi gerekiyor. İzolasyonların ve Ambargoların kaldırılması da birincil hedefimiz olmalıdır" diye konuştu.

