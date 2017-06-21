Türkeş, Başbakan Özgürgün'le görüştü

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.