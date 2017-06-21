Türkeş, Başbakan Özgürgün'le görüştü

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.

