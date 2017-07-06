Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı yer belli oldu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı Samsun Yeni Stadı'nda oynanılacak.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı Samsun Yeni Stadı'nda oynanılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın yapılacağı şehir ve stadyumu belirledi. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak.

