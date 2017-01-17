17.01.2017 12:16 Turkcell: Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi

Turkcell, 'Turkcell Hesabım' uygulamasının bugüne dek 14 milyondan fazla indirildiğini açıkladı. Turkcell, 'Turkcell Hesabım' uygulamasının bugüne dek 14 milyondan fazla indirildiğini açıkladı.

Turkcell'den yapılan açıklamada Turkcell Hesabım uygulamasının bugüne kadar 14 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaştığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Menü üzerinden güncel ve geçmiş faturaları incelemenin, ödenmemiş faturaları hızlıca ödemenin yanı sıra Turkcell ürün ve servislerinden yararlanmak da kampanyalara katılmak da mümkün. Ayrıca Hesabım'ı kendilerine göre özelleştirmeleri için kullanıcılar, Ayarlar menüsünden çağrı, sms, hat, internet, kart ve şifre gibi ayarlamaları yapabiliyorlar. Ön ödemeli hat sahipleri TL yüklemelerini ve paket satın alma işlemlerini yine Hesabım üzerinden yapabiliyorlar. Turkcell Superonline kullanıcıları Hesabım'da hesap ekle özelliğini kullanarak Superonline ürünlerine dair kullanımlarını takip ederek faturanı görüntüleyip, ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Turkcell, diğer operatör kullanıcısı olarak Superonline hesabını görüntülemek isteyenlere de kolaylık sağlıyor. Turkcell Hesabım uygulamasına e-posta adresi ya da GSM numarası ile belirleyecekleri bir şifre kayıt olabiliyorlar".



