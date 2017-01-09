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Türkçe öğrenen 90 Afganlı öğrenciye sertifika verildi
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Türkçe öğrenen 90 Afganlı öğrenciye sertifika verildi

Afganistan Belh Vilayeti Mezar-i Şerif İlindeki Fatma Belhi, Sultan Raziye ve Bahter Liselerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan 90 kursiyere sertifikaları verildi.

Afganistan Belh Vilayeti Mezar-i Şerif İlindeki Fatma Belhi, Sultan Raziye ve Bahter Liselerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan 90 kursiyere sertifikaları verildi.

TİKA, Afganistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Afganistan genelinde eğitim alanında önemli projelere imza atan TİKA tarafından Afganistan Belh Vilayeti Mezar-i Şerif İlindeki Fatma Belhi, Sultan Raziye ve Bahter Liselerinde düzenlenen Türkçe kursuna katılan 90 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Fatma Belhi Kız Lisesinde Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu etkinliklerle renklenen törene, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Belh Vilayeti Eğitim Müdürü Mevlevi Abdulaziz Azizi, Belh Vilayeti İnsan Kaynakları Müdürü Muciburrahman Kerimi, Okul Müdürü AfganiŞeraf öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve davetliler de katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Mevlevi Abdulaziz Azizi, Türkiye ve Afganistan arasında kuvvetli bir dostluk bağının bulunduğunu, Türkiye'nin Afganistan'a TİKA aracılığıyla yüzlerce projeyi hayata geçirdiğini özellikle eğitim alanında yaptığını, destek ve yardımlarının unutulmayacağını, iki kardeş ülke dostluğunun devam edeceğini ifade etti. Yabancı bir dilin öğrenilmesinin yararları konusunda bilgi verip bir dil bilen bir insan; iki dil bilen iki insan olduğunu söyleyen Azizi, Türk milletinin Afgan halkına yapmış olduğu yardım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini belirtti.

TİKA Mezar-i Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk ise törende yaptığı konuşmasında, bir milletin dilini bilmek onun dünyasına, tarih ve kültürüne saygı göstermek olduğunu belirtti. Bulduk, TİKA olarak eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarında Afganistan'a yardımlarının devam edeceğini söyledi. Bulduk, konuşmasında Afganistan halkına tavsiyede bulunarak, Türkiye adını kullanarak buraya gelip Afgan-Türk okullarını yapanlara, sadece zenginlerin ve siyasilerin çocuklarına sahip çıkanlara değil, Türkiye Devleti ve Milletine itimat etmelerinin Afganistan'ın yararına olduğunu yararına olduğunu söyledi.

Belh Vilayeti İnsan Kaynaklar Müdürü Muciburrahman Kerimi ise Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi, siyasi, ekonomi, sosyal ve kültürel ilişkilerinin olduğunu ve iki kardeş ülke arasındaki dostluğun devam edeceği ifadesini kullanarak Türkiye'ye teşekkürlerini bildirdi.

Fatma Belhi Kız Lisesinin Müdiresi AfganiŞeraf da, TİKA'nın yapmış olduğu destek ve yardımlarından dolayı teşekkürlerini belirterek eğitim alanında desteklerinin devamını isteyerek Türkçe kurslarının bir dönem daha uzatılması talebinde bulundu.

Setifika töreninde Kuran-ı Kerim tilavet edildi, iki ülkenin Milli Marşı öğrenciler tarafından söylendi, Türkçe, Farsça ve Peştunca şiir ve makaleler okundu. Türkçe Kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika ve hediyelerin dağıtımıyla tören sona erdi.
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