Türkan Şoray: 8 Mart'ı buruk kutluyorum

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zeytinburnu'nda 81 ilden kadınlarıyla bir araya geldi. Fotoğraflarından oluşan serginin açılışını da gerçekleştiren Şoray, "Her gün gazetelerde cinayetler görüyoruz, kadına şiddet görüyoruz, bugünü buruk kutluyorum" dedi.

Türk Sineması'nın usta oyuncusu Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği "Kadına Saygı" konulu programa katıldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, güne ithafen kadınları şu sözlerle tanımladı:

"Kadınlarımız hayatımızın tam merkezinde. Kadın annemiz, kadın eşimiz, kadın çocuğumuz kadın hayatın her tarafına hakim ama bugün daha farklı anılmalarına katkı sağlıyor. Rumeli'ye Anadolu'ya hatta biraz daha uzaklara gittiğimizde oradaki yöresel kıyafetlerimizi taşıyorlar. Kadın hayatın tam merkezinde."



"BUGÜNÜ BURUK KUTLUYORUM"

Kadınların hayatını kolaylaştırmak ve olaylara farklı bir pencereden bakabilmelerini amaçlayan programda ünlü Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu da Türkan Şoray'a ait karelerden derlediği fotoğraf sergisinin açılışını usta sanatçı Şoray ile birlikte gerçekleştirdi. Şoray görmediği birçok fotoğrafının olduğunu aktararak sergiye ilişkin, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyük emek vermiş" dedi.

Usta oyuncu Kadınlar Günü'nü buruk kutladığını, bunun sebebi olarak da kadına karşı şiddeti işaret ederek şunları söyledi:

"Böyle özel bir günde adıma açılan sergi için teşekkürler. Bugün gönül isterdi ki çok coşku ile kutlayalım. Ama maalesef ki benim için buruk. Buruk kutluyorum. Çünkü her gün gazetelerde cinayetler görüyoruz. Kadına şiddet görüyoruz. Ayırımcılığı görüyoruz. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar güçlüdür. İleri yıllarda eğitimli, toplumun her kesiminde yer almış kadınların olduğu günleri bekliyorum. Ve o günün geleceğine inanıyorum."



UĞURKAN EREZ'DEN ÖZEL DEFİLE

Ünlü Kareograf Uğurkan Erez program kapsamında ayrıca günümüzde yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan terziliğin kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması ve kadınlara terzilik mesleğinin sevdirilmesi amacıyla "En Güzel Kıyafeti Ben Dikerim" yarışmasının grafiğini hazırladı. Ünlü Koreograf Erez tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Sizler birer çiçeksiniz biliyorsunuz değil mi? Bugün ise burada 10 finalist var ve bunlar manken değil en önemlisi bur. Kendileri hazırlamış ve dikmişler ve kendi kıyafetlerini kendileri yine sergileyecekler. Ne kadar güzel ev hanımları bizim geçmişte, hatırlarım annem dergilerde kıyafet modelleri çıkarır ve dikerdi" diye diye konuştu.



SULTAN'A SÜRPRİZ

Kadına Saygı programı açılış ve konuşmalarının ardından yöresel kıyafetleriyle sahne alan kadınlar, ünlü oyuncu Türkan Şoray'a mini bir konser verdi. Şoray kendisine yapılan bu jeste karşılık, "Ben maalesef ki bugünü biraz buruk kutladığımız düşünüyorum. Benim duygum bu ama biz kadınlar sevgi doluyuz imkan verildiği takrirde gücümüz ortaya çıkıyor. Dünyayı çok daha güzelleştirilebiliriz. Toplumun her kesiminde varlığını gösteren bir dönem de gelecek buna inanıyorum. Çünkü çağdaşlaşmanın gücü kadının toplumdaki gücü ile gerçekleşir. Biz kadınlar bu gücümüzün bilince olarak yaşarsak ve buna toplum olarak da çok eğitim olarak da önem verirsek bu problemlerin kalkacağına inanıyorum. O günlerin umudu ile Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hepinizi o güzel yüzünüzden, yüreğinizden öpüyorum" dedi.



SİLİVRİ'DEN HAKKARİ'YE

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven de, "Kadınlar günümüz kutlu olsun. Bugün ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiğini düşünürsek birik ve beraberlik mesajı vermek istedik" diye konuştu. Silivri'yi temsilen giydiği kıyafetle birlik ve bütünlük mesajı vererek, Türkiye'yi temsilen her yöreden insanlarımızla birarada olmak için böyle giyindik.Biz hepimiz biriz kadınız ve güçlüyüz" dedi. Sonay Demirci de başkenti temsilen giydiği kıyafetle, "Dünya barışla dolsun başka şey istemem" dedi.

Şanlıurfa yöresine özgü kıyafetiyle programda yer alan Sibelmen Gülerek, "Erkeklerin açtığı sorunları kadınlar ve çocuklar çekiyor bunların artık olmamasını istiyorum" diye aktardı. Hakkari'yi temsil eden Seval Türkan, "Benim ben işte Anadolu kadını. Biz gülersek herkes mutlu olur" dedi.

