Türk yolcu ABD uçağında olay çıkardı

ABD'de Los Angeles-Honolulu seferini yapan uçaktaki bir Türk yolcu, kokpite girmek isteyince uçak yere indikten sonra gözaltına alındı.

ABD'de Los Angeles-Honolulu seferini yapan uçaktaki bir Türk yolcu, kokpite girmek isteyince uçak yere indikten sonra gözaltına alındı.

ABD'de Los Angeles-Honolulu seferi gerçekleştirilen uçakta bulunan A.U. (25) isimli Türk yolcu, kokpite girmek istedi. Kabin memurları durumu fark ettikten yolcuya uçakta müdahale edildi. Ardından polise haber verilirken, Türk yolcuya müdahale için iki F-22 tipi savaş uçağı havalandı.

Uçağın iniş yapmasının ardından polisin müdahalesiyle alkollü olduğu iddia edilen A.U. kelepçelenerek gözaltına alındı.

