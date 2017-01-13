Türk yetkili: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Türk yetkili, İran ve Türkiye'nin birbirinin öneminin farkında olduğunu ifade ederek, "İki ülke bölgesel anlamda farklı görüşlere sahip olsalar da angajmanın kesilmemesini istiyorlar. Bu ayrılıklarımızı olabildiğince azaltmak bizim hedefimiz, İranlılar da öyle olduğunu söylüyorlar. Bunda zaman zaman aşama kaydediyor gibi oluyoruz ama zaman zaman başa döndüğümüz oluyor. Ama geçen Ağustos'tan bu yana İran'la artan bir diyalog içine girdik ve sonuçlarını geçtiğimiz ay [Moskova deklarasyonu] görmeye başladık. Ancak şimdiden büyük bir başarı diye nitelendirilebilecek bir durum yok ortada, kırılgan bir süreç. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, İran'ın da üzerine düşeni yapması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

'İRAN, FIRAT KALKANI OPERASYONUNDAN MEMNUN DEĞİL'

İran'ın, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı harekatından da memnun olmadığını dile getiren yetkili, “İran'ın Fırat Kalkanı operasyonundan memnun olmadığını hepimiz biliyoruz, onu gözlemleyebiliyoruz. Buradaki temel mesele şu; ‘orası bizim at oynattığımız bir bölge, Türkiye'nin güçlü bir askeri varlıkla oraya girmesi, bizim gündemimizin ilerlemesine engel bir gelişme' diyorlar. Bizim oradan askeri olarak orada varlık göstermemizden rahatsızlar” ifadelerini kullandı. İran'ın, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda istediği sonuçları elde edemeyeceğini düşündüğünü de ifade ederken, “Burada DEAŞ varlığı var, bunu kabul ediyorlar, ama bu mücadeleyi Suriye rejimi yapsın, sizin yapmanız doğru değil ve maliyetli olur diyorlar. Bu işi rejim halletsin, böylece sizin sınırınız da güvenli hale gelir, sonuçta bu bir askeri operasyon, siz de zarar görmezsiniz diyorlar”dedi.

'İRAN, TÜRKİYE'YE SURİYE YÖNETİMİYLE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPIYOR'

İran'ın, Türkiye'ye Suriye yönetimiyle işbirliği yapma çağrısında bulunduğunu ifade eden yetkili, “İran, Suriye'de kendi varlıklarını inkar etmiyor, ‘biz danışmanlık yapıyoruz, savaşmıyoruz' diyorlar, iddia o. Biz, Suriye'de hükümetin resmi davetiyle oradayız, siz öyle değilsiniz, siz de öyle yapın diyorlar” diye konuştu. Yetkili, İran'ın, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bulunan Başika Kampı'ndan da rahatsızlık duyduğunu, bu konuda da Türkiye'ye Irak merkezi hükümetiyle işbirliği yapması yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

'İRAN, SURİYE'DE KENARA İTİLME ENDİŞESİ YAŞIYOR'

Yetkili, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki işbirliğinden İran'ın rahatsızlık duyduğunu da savunarak şöyle konuştu: “Rusya ile uçak krizini atlattıktan sonra Suriye konusunda işbirliği açısından önemli bir aşama kaydettik. Bu da İran'ı rahatsız eden bir şey. Kenara itilme endişesi yaşıyorlar. Suriye konusunda Türkiye-Rusya yakınlaşmasından da rahatsızlık duyuyorlar. ‘Biz bölge ülkeleri olarak yapalım bu işbirliğini' diyorlar, ABD ve Batılıları kast ederek ‘Bölge dışı ülkeleri bu işe karıştırmayalım' diyorlar. Yetkili, Suriye'de savaş başladığından bu yana İran'daki Türkiye algısının değiştiğini ve Türkiye'nin ‘Sünni mezhepçisi' olarak görüldüğünü söyledi.

Yetkili, “Biz İran'ı mezhepçi bir ülke olarak görüyoruz ve bu yanlış bir değerlendirme değil. Mezhepçiliği anayasasına sokmuş bir ülke. Her ne kadar aksini iddia etse de İran'ın mezhepçi bir gündem izlediği aşikâr. Onlar da ama bizi mezhepçi bir ülke olarak görüyorlar. Sünni mezhepçiliği olarak görüyorlar. Bu bir algılama. Bu algılamayı kırmamız lazım. Tabii kolay bir şey değil” dedi.

'İRAN'DAKİ AŞIRI KESİMLER TRUMP'IN GELİŞİNDEN MEMNUN'

Türk yetkili, ABD'de Donald Trump'ın döneminin ABD-İran ilişkilerinde belirsizlikler barındırdığı, ancak İran içindeki aşırı kesimlerin Trump'ın gelişinden memnun olduğu görüşünde. Türk yetkiliye göre İran'daki aşırı kesimler Obama yönetimiyle yapılan nükleer anlaşmanın kendi ellerini kollarını bağladığını düşünüyor ve Trump gibi ‘cepheleşme potansiyelini taşıyan' bir ABD Başkanı'nın kendi işlerine yarayabilir diye düşünüyorlar.