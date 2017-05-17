Türk yatı, yat sektörünün 'Oscar'ını aldı

Antalya Serbest Bölgesinde Türk işçisi ve mühendisinin el emeği ile yapılan 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, dünya yat sektörünün Oscar'ı olarak bilinen Neptün Heykeli Ödülünü kazandı.

Antalya Serbest Bölgesinde Türk işçisi ve mühendisinin el emeği ile yapılan 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, dünya yat sektörünün Oscar'ı olarak bilinen Neptün Heykeli Ödülünü kazandı.

Sarp Yachts Tersane Müdürü Emre Şandan, 2013 yılında kızağa konulan ve geçtiğimiz yıl mart ayında denize indirilen 'La Passion' adlı 46 metre uzunluğundaki yatın, 'World Superyacht Awards' yarışmasında '500 groston altında, 43 metre ve üstü' kategorisinde, dünya yat sektörünün Oscar'ı olarak nitelendirilen Neptün Heykeli Ödülü'nü kazandığını söyledi.

Eti Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik'in de sahibi olan Kanatlı Ailesi tarafından beş yıl önce Antalya Serbest Bölgede 80 metreye kadar kişiye özel süper yat imal etmek amacıyla kurulan Sarp Yachts'ın ilk lüks yatı olan La Passion'un, almış olduğu uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklediğini belirten Emre Şandan, "Tamamen Türk işçisi ve mühendisi ile mimarının emeğiyle yapılan La Passion isimli yatımız, tasarım aşamasında ve denize indikten sonra aldığı ödüllere, süper yat dünyasının en prestijli olanını da eklemiş oldu. Bu dünya yat sektörünün Oscar'ı olan Neptün Heykeli Ödülü ile ülkemizin süper yat endüstrisinde dünyada ne kadar önemli bir aşama kaydettiğini kanıtlayarak gururumuz oldu" dedi.

Ödüller, geçtiğimiz hafta İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Sarp Yachts adına Genel Müdür Ünal Şakar, Tersane Müdürü Emre Şandan, yatın tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu ve Tersane Üretim Müdürü Piraye Orhun ödülü, Boat International Baş Editörü Marilyn Mower'ın elinden birlikte aldı.

La Passion'un özellikleri ve aldığı ödüller şöyle:

Gövde ve dış çizgileri dünyaca ünlü yat tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu, iç tasarımı ise Adam Lay'e ait La Passion, 46 metre boy ve 9 metre eninde. 22,5 milyon Euro değerinde olan La Passion, Türkiye'de bugüne kadar üretilmiş çelik gövde üzerine karbon fiber takviyeli kompozit üst binaya sahip olan en büyük motor yat olma özelliği de taşıyor.

