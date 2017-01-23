Türk ve Rus jetleri El Bab'da terör hedeflerini vurdu

Türk ve Rus hava kuvvetlerinin El Bab'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Türk ve Rus hava kuvvetlerinin El Bab'daki terör örgütü DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Ocak 2017'de Rusya Uzay Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri, Halep bölgesindeki El Bab yerleşim birimi yakınlarındaki DEAŞ hedeflerini yok etme amacıyla yeni ortak hava operasyonu düzenledi" denildi. 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı harekatta 22 terör hedefinin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

