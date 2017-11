10.11.2017 22:20 Türk ve Akraba Toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Türk ve Akraba Toplulukları temsilcileriyle görüştü. Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da katıldı.