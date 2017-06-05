Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Alman çifte anlamlı hediye

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Alman Lezius çifti Türk vatandaşlığına başvurma kararı aldı. Bu karar üzerine çifte Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamid ve Alman İmparatoru II. Wilhelm'in birlikte çekilen fotoğrafı armağan edildi.

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Alman Lezius çifti Türk vatandaşlığına başvurma kararı aldı. Bu karar üzerine çifte Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamid ve Alman İmparatoru II. Wilhelm'in birlikte çekilen fotoğrafı armağan edildi.

Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nin ünlü Çıralı bölgesinde 3 çocuk annesi 53 yaşındaki eşi Sabine Lezius'la 66 yaşındaki eşi Wolfgang Lezius, Çıralı halkıyla kısa sürede çok iyi ilişkiler kurduklarını söyledi. Çıralı'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Wolfgang Lezius, Türk vatandaşı olmak için başvuracaklarını, bu konuda Kemer'deki yeminli tercüman Ahmet Aykaç'ın kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Türk vatandaşlığına geçtiklerinde seçme ve seçilme hakkını da elde edeceklerini belirten Wolfgang Lezius, oylarını Türkiye'yi kalkındıracak partiye vereceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Türk-Alman ilişkilerinin kötü olmasından dolayı eşi ve kendisinin üzüntü duyduğunu ifade eden Wolfgang Lezius, bunun Avrupa'nın politikasından kaynaklandığını kaydederek şöyle konuştu:

"Avrupa'nın politikasından dolayı halihazırda Türk-Alman ilişkilerinin kötü olduğunu biliyoruz. Türk yönetimini ve Türk idaresini yeryüzündeki en doğru ve adilane yönetim olarak görmekteyim. Türk yönetimi, Rus yönetimi ile doğru kararlar vermemiş olsaydı şu anda bir savaş çıkmış olabilirdi."



"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE"

Türk-Alman ilişkilerinin turizme etkileri sorulan Wolfgang Lezius, "Alman turistleri Türkiye'ye getirmek oldukça zor. Sadece Alman turistleri değil, Avrupalı turistleri de getirmek oldukça zor çünkü Avrupalı halklar ve özellikle Alman vatandaşları Türkiye'ye gelmekten korkuyorlar. Terör olaylarından dolayı ve patlayan bombalardan dolayı, fakat biz kendimizi Türkiye'de çok emniyette hissediyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olarak kabul ediyorum" diye konuştu.

Türk vatandaşlığına geçme kararının Almanya'da bazı düşmanlar edinmesine sebep olabileceğini ifade eden Wolfgang Lezius, bunu sosyal paylaşım sitelerinden anladığını söyledi.



ABDÜLHAMİD-WILHELM FOTOĞRAFI

Lezius çiftinin Türk vatandaşlığına geçme kararını kutlayan Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga da Türk-Alman dostluğunun tarihi bir örneği olarak Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han ile Alman İmparatoru II Wilhelm'in fotoğrafını çifte armağan etti.

(Hanım Türk/İHA)