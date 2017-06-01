'Türk tarafını suçlama çabaları iyi niyetli değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, 'Türk tarafını suçlama çabaları iyi niyetli çabalar değildir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Türk tarafını suçlama çabaları iyi niyetli çabalar değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs müzakere sürecinde ara vermeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Rum tarafının süreci baltalamak için attığı adımların ardından müzakere sürecinin Cumhurbaşkanı Akıncı, Türk tarafı ve Türkiye'nin yapıcı yaklaşımı sayesinde sürdüğünü ifade etti. "Yine kritik bir süreç içindeyiz" diyen Çavuşoğlu, "En son liderler toplantısında Anastasiadis, Kıbrıs konferansının yeniden toplanabilmesi için 11 Şubat 2014 Liderler Ortak Deklarasyonu ve 12 Ocak 2017 Cenevre Konferansı Sonuç Bildirgesi'ne aykırı ön koşullar öne sürmüştür. Şuanda bir tıkanma meydana geldi. Bunları sulandırmaya yönelik, bunlarla çelişen önerilerde bulunmak süreci öldürmeden uzatmaya çalışmaktır. Sonuçlandırmadan uzatmaya çalışmaktır. Biraz da iç siyasete oynamaktır. Hepimizin enerjisini harcayan beyhude çabalardır. Biz enerjimizi çözüme harcamalıyız" dedi.



"TÜRK TARAFINI SUÇLAMA ÇABALARI İYİ NİYETLİ ÇABALAR DEĞİLDİR"

Bakan Çavuşoğlu, Rum kesiminin çeşitli çabalar içinde olduğunu dile getirerek, amacın sonuç olmazsa suçu Türk tarafına atmak olduğunu kaydetti. "Türk tarafını suçlama çabaları iyi niyetli çabalar değildir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "İç politika kaygılarından dolayı daha önce mutabakata varılmasından dolayı ve ortak deklarasyonda olmasına rağmen Türk tarafının siyasi eşitliğini inkar eden açıklamalar da süreci olumsuz etkileyen ve kabul edilemeyen açıklamalardır" açıklamasını yaptı.



"RUM TARAFININ SUNDUĞU KOŞULLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye hiçbir ön şart olmadan Cenevre'ye ya da Kıbrıs konferansına gitmeye hazırdır. Son zamanlarda görüştüğümüz AB başta olmak üzere tüm muhataplarımıza ön koşul olmadan Cenevre'ye gitmeye hazırız dedik. Rum tarafının sunduğu koşulları kabul etmemiz mümkün değil."

Rum yönetiminin ve uluslararası şirketlerin gerek Kıbrıs Türkleri'nin, gerekse Türkiye'nin ada açıklarındaki doğal kaynaklar üzerinde haklarını görmezden gelmekten vazgeçmelerini beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ekonomik işbirliği potansiyeline de zarar vermektedir. Rum tarafı tek taraflı ve süreci baltalayacak adımlardan vazgeçmelidir. Süreçle ilgili atılacak adımlar, izlenecek yolla ilgili KKTC içinde bir mutabakat var, hem de Türkiye ile KKTC arasında tam bir mutabakat var" ifadelerini kullandı.

