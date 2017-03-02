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Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
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Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı

Deniz Haber Ajansı, Transpasifik Denizcilik'e ait Hacı Telli isimli petrol tankerinin Libya'nın 2 mil açığında el konulduğunu ve mürettebatın esir alındığını yazdı.

Deniz haber Ajansı'nın rehin alınan gemi mürettebatından edindiği bilgilere göre; M/T Hacı Telli, 11 Şubat'ta Tuzla'dan Malta'ya doğru yola çıktı.

Türk bayrağı taşıyan tanker, 24 Şubat tarihinde Zuwarah Limanı'na demirledi. Gemi limana yanaştığında geminin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki her gemiye uygulanan prosedür gereği 6 silahlı muhafız gemiye çıktı.

Zuwarah Limanı'na petrol almak için gelen M/T Hacı Telli'ye 24 Şubat tarihine kadar petrol yüklenmedi ve mürettebata bu konu hakkında açıklama yapılmadı.

I. KAPTAN GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİ

24 Şubat'ta geminin güvenliğini sağlayan 6 silahlı mürettebat dışında bölgenin güvenliğini sağladığını söyleyen silahlı bir grup gemiye çıkarak, 1. Kaptan Nejat Üler'e gemiden 1 kişiyi misafir etmeleri gerektiğini, gemiyi kiralayan Efe isimli kişi ve Libyalı ortağından paralarını alamadıkları için bir kişiyi misafir etmeleri gerektiklerini söyledi.

Bunun üzerine, olayın bir an önce çözülmesi için geminin 2. Kaptanı İsmail Eskiçırak gönüllü olarak gemiye çıkan grupla gemiden ayrıldı.

Zuwarah Havalimanı'nın yakınında bir çiftlik evinde rahat koşullarda misafir edilen 2. Kaptan İsmail Eskiçırak'ın yanına 28 Şubat günü 2. Mühendis Volkan Özdemir, Usta Gemici Ali Özcan ve Gemici Ünsal Kaya getirildi. Geriye kalan mürettebat ise Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında demirleyen gemide silahlı 6 kişinin gözetiminde rehin tutuluyor.

‘PETROL PARASINI ÖDEMEDİKLERİ İÇİN…'

Deniz Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre; M/T Hacı Telli isimli gemiyi Transpasifik Denizcilik'ten, Pasifik Denizcilik aracılığıyla kiralayan Efe isimli kişi ve Libyalı ortalığı Zuwarah Limanı'ndan daha önceden aldıkları petrolün 433 bin dolarlık ödemesini gerçekleştirmedi.

Bu nedenle gemiye el koyduklarını mürettebata söyleyen Libyalı silahlı grup eğer para ödenmez ise mürettebatı serbest bırakmayacaklarını ve gemiyi parçalayıp satacaklarını söylediler.

Gemiyi kiralayan Libyalı işadamının 433 bin dolarlık borcun 280 bin dolarını ödediği ancak mürettebatı rehin alan kişilerin borcun tamamının ödenmediği taktirde mürettebatı serbest bırakmayacaklarını söylediği de gelen bilgiler arasında.

Ayrınca geminin sahibi olan Transpasifik Denizcilik'in avukatlarının da bölgeye ulaştığı ve mürettebatın kurtarılması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi

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