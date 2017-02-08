08.02.2017 11:24 Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı başladı

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlığında başladı. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlığında başladı.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Birinci Toplantısı, Bakan Çavuşoğlu ve Suudi mevkidaşı Adel bin Ahmed Al-Jubeir'in başkanlığında JW Marriott Otel'de başladı. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantıda, ikili ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye yönelik işbirliği olanakları ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı bilgisi edinildi.

Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

(İlker Turak / İHA)

