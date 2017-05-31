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'Türk spor tarihindeki en büyük başarıdır'
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'Türk spor tarihindeki en büyük başarıdır'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Euroleague şampiyonluğu hakkında, 'Bu kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Euroleague şampiyonluğu hakkında, "Bu kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'deki başkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü belirterek, "Bu uzun süre içinde mücadele ettiğimiz 9 branştaki takımlarımızın, sporcularımızın birçok uluslararası başarısını, şampiyonluğunu, sevincini, mutluluğunu yaşadım. Buradan dürüstçe belirtmek isterim ki; Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın kazandığı Euroleague şampiyonluğunu, takımlarımız tarafından kazanılan uluslararası başarılar içinde ayrı bir yere koyuyorum" şeklinde konuştu.

"EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU TÜRK SPOR TARİHİNDE ELDE EDİLEN EN BÜYÜK BAŞARIDIR"
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kazandığı Euroleague Şampiyonluğu'nun Türk spor tarihinde elde edilen en büyük başarı olduğunu ifade ederek, "Uzun vadeli planlama, sabır, çalışma ve emek harcanarak kazanılan bu kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır ve ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye'ye armağan etmek Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır" açıklamasında bulundu.

"BU BAŞARIDA EN BÜYÜK PAY OBRADOVİC VE OYUNCULARIMIZINDIR"
THY Euroleague şampiyonluğunda emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Başarı, geniş bir ekibin müşterek çalışmasının sonunda elde edilmiştir. Elde edilen başarıda en büyük pay Sayın Obradovic'e ve basketbolcularımıza aittir. Sayın Obradovic'e ve teknik heyetimize, idari menajerimize, basketbolcularımıza, kondisyonerimize, tercümanımıza, malzemecisinden, kapıda bekleyen güvenlikçi arkadaşıma kadar bu takıma emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca; bu başarıda Yönetim Kurulu'ndaki yol arkadaşlarımın ve geçmiş yönetimlerdeki arkadaşlarımın da katkısı büyüktür. Harcadıkları mesailerinden ve emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Yine bu başarının en büyük paydaşı olan büyük taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sezon boyunca tüm maçlarımıza geldiler, salonumuzu her maçta giydikleri sarı tişörtleri ile hıncahınç doldurdular. Artık imkansız denilen geri dönüşlerimizin tümünde takımımızın arkasında oldular. Destekleri ve yarattıkları enerji ile takımımızın şampiyon olmasında en büyük katkıyı sağladılar" diye konuştu.

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