Türk ressam Bulgaristan'da yaptı

Ressam Eylem Çalışkan, Bulgaristan'da ikinci üç boyutlu resmini yaptı, halkın beğenisini topladı.

Ressam Eylem Çalışkan, Bulgaristan'da ikinci üç boyutlu resmini yaptı, halkın beğenisini topladı.

Ressam Eylem Çalışkan, Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla Bulgaristan'ın Eğridere ilçesine ikinci üç boyutlu resmini yaptı. Çalışkan'ın yaptığı resim Ardino Halkı'nın büyük beğenisini kazandı. Resmin açılışı, Ardino Belediye Başkan'ı Resmi Murat, Kırcaali Halk Özgürlükler Hareketi İl Başkanı İzzet Şaban, Ardino Belediyesi Kültür Sorumlusu Aynur Ahmedova, Kırklareli Belediyesi Halkla İlişkiler Uzmanı Varol Şen, ressamın menajeri Fedai Kavrık, öğrenciler ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.



HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Halkın yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren ressam, "Hava şartları nedeniyle resmin yapım süresi biraz uzasa da sonuçtan çok memnunum. Halkın yoğun ilgisi beni oldukça mutlu ediyor. Ardino'da resim yapmaktan dolayı oldukça mutluyum. Buranın halkı çok misafirperver ve cana yakın. Bu güzel insanlarla birlikte olmak hayatım boyunca unutamayacağım anıların arasında yer alacak. Çünkü Ardino benim yurt dışında resim yaptığım ilk yer. Bu nedenle de benim için çok özel bir yer. Benim burada resim yapmama ve benim bu alanda yurt dışında resim yapan ilk Türk ressam olmama vesile olan başta değerli Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu olmak üzere bana burada her imkanı sunan değerli Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat'a ve resmime gösterdikleri ilgi ve beğenileri için tüm Ardino Halkı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Ardino'nun merkez parkına iki geyik yavrusunu 3 boyutlu resimleyen ressam, daha önce de yine Ardino'da Vasil Levski Lisesi'ne 3 boyutlu bir resim yapmıştı. Ressam buraya yaptığı ilk 3 boyutlu resmiyle bu alanda yurt dışında resim yapan ilk Türk ressam olmuştu.

