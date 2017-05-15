Türk kökenli aday meclise girmeyi başardı

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılan seçimlerde Dortmund bölgesinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Türk kökenli adayı Volkan Baran, partisinin eyalet milletvekili seçildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılan seçimlerde Dortmund bölgesinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Türk kökenli adayı Volkan Baran, partisinin eyalet milletvekili seçildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da seçmen, eyalet seçimleri için sandık başına gitti. Oyların akşam saatlerinde sayılmasının ardından ilk sonuçlar da geldi. 2002 yılından bu yana SPD üyesi olan Volkan Baran, seçim sonuçlarına göre meclise girmeyi başardı. Baran, partisinin birçok kademesinde görev aldı. Özellikle, Dortmund şehrinde Türk dernekleri başta olmak üzere, göçmenlerle olan diyaloğu ve çalışmaları ile biliniyor. Son yıllarda, şehirdeki çok sayıda Türk derneğine de destek veren Baran, 500'den fazla göçmen gence meslek eğitimi verilmesini sağladı.

Baran, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Çok mutluyum. Bana destek olan tüm seçmenlerime teşekkür ediyorum. Önceliğim eyaletimizde yaşayan insanların huzuru için çalışmak. Eyalet parlamentolarının görevi daha çok yerel konulardır. Özellikle meslek eğitimi. Göçmen gençlere fırsat eşitliği tanınması konusunda çalışmalarımı eyalet parlamentosunda sürdüreceğim. 500'den fazla göçmen gence meslek eğitimi verilmesini sağladım. Şimdi eyalet genelinde daha yoğun çalışmalara gireceğim. Önümüzde uzun bir yol var. Halkımızın bana verdiği güveni boşa çıkarmayacağım."



VOLKAN BARAN KİMDİR?

Dortmund yakınlarındaki Lünen ilçesinde dünyaya gelen Volkan Baran, halen Dortmund Şehir İşletmelerinde Fırsat Eşitliği Birimi'ni yönetiyor. 1999'da madencilik üzerine meslek eğitimine başladı. Dört yıl madende çalıştı. Çalıştığı ocakta işçi temsilcisi oldu. Diğer yandan pedagoji eğitimi gördü. 2002'den bu yana SPD üyesi olan Baran, partisinin birçok kademesinde görev aldı.

(Mustafa Tığlı / İHA)