Türk kökenli 4 vekilden Türkiye karşıtı karar

Belçika Federal Meclisinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin ve Türkiye'ye ayrılan yıllık bütçenin sonlandırılmasına yönelik yasa tasarısına, 4 Türk kökenli vekil 'kabul' oyu kullandı.

Belçika Federal Meclisinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin ve Türkiye'ye ayrılan yıllık bütçenin sonlandırılmasına yönelik yasa tasarısına, 4 Türk kökenli vekil 'kabul' oyu kullandı.

Belçika Federal Meclisinde, "Türkiye'ye İPA II Çerçevesinde sağlanan yardımların ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulması" yönündeki tasarıya, 4 Türk kökenli vekil 'evet' dedi. Flaman bölgesinden Türk asıllı Federal Milletvekilleri Veli Yüksel (CD&V üyesi), Zuhal Demir (N.VA üyesi) ve Meryem Almacı (Groen, parti başkanı), Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen (PS üyesi) tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır oylamaya katılmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karşılık 5 vekil yasa tasarısına çekimser kaldı. Türk kökenli vekillerin kararı Türk vatandaşlarını hüsrana uğrattı.

Belçika, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçak FETO üyelerini kabul etmesi ile gündeme gelmişti.

(Büşra Altınkaya/İHA)