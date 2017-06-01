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Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
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Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Halep Düzce Şevkat Çadır Kentinde, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla iftar düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Halep Düzce Şevkat Çadır Kentinde, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla iftar düzenlendi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, İdlib'te sadece 4 bin kişinin barındığını ama buna benzer çadır kentlerde 700 Bin insanın yaşadığını söyledi. Kızılay Genel Başkanı Kınık, savaşın başladığı günden bu yana Kızılay'ın bölgeye göndermiş olduğu insanı yardım miktarının yaklaşık 40 bin tır olduğunu ayrıca 40 bin tırlık insani yardım ve yaklaşık 250 bin tonluk unun AFAD ve Toprak Mahsulleri ofisinin koordinesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.
Kınık, Ramazan aynının başlamasıyla Kızılay kamplarında kalan insanlara 3 öğün gıda verildiğini belirterek, "İdlib kırsalında Düzce Halep Kampındayız. Kızılay'ın buna benzer 4 tane kampı var. Bu anlamda koruma sağlıyoruz. Savaşın yedinci yılındayız. Maalesef 11 milyonu aşkın insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Bunların 5 Milyonu evlerini terk ettiler, 3 milyonu da Türkiye'deler. Suriye'nin içerisinde kalan 7 milyon insanın Türkiye sınırına yakın olan özellikle Azez Bölgesi ve İdlib bölgesinde 3 milyonu aşkın 4 milyonu aşkın insan barınıyor. Bunlar maalesef çok iptidai şartlarda yaşamak zorundalar. İdlib'te sadece 400 civarında buna benzer çadır kentte 700 bin insan yaşıyor. Ve bunlar maalesef bir şey ödeyemedikleri için yardıma muhtaç bir şekilde yaşamak durumundalar. Kızılay olarak ellerimizden geldiği kadar bu insanları ayakta tutundurmaya çalışıyoruz. Savaşın başladığı günden bu yana kadar Kızılay olarak buraya göndermiş olduğumuz insanı yardım miktarı yaklaşık 40 bin tır. 40 bin tırlık insani yardım, 250 bin tonluk yaklaşık un AFAD ve Toprak Mahsulleri ofisimizin koordinesi ile beraber buradaki insanlara ulaştırıldı. Ama bu 4 Buçuk Bilyon insana yaklaşık her gün buna benzer yardıma ve desteğe ihtiyaçları var. Bizde ramazan ayında Kızılay olarak bu kamplarımızda yaşayan insanlara 3 öğün gıda veriyoruz, desteği veriyoruz ve akşamları da iftarlarını pişirilmiş gıdalarını veriyoruz. Onların damak tadına uygun bir şekilde bu iftariyelikleri dağıtıyoruz. İftar ve sahurluk olarak" dedi.
Kızılay Genel Başkanı Kınık, ateşkesin ardından yaklaşık 1 aydır insanların normale döndüğünü gözlemlediklerini vurguladı. Kınık, Kızılay'ın bölgede bulunan insanların normalleşmesi için bin kalıcı konut inşasına başladığını kaydederek, "Bundan sonraki süreçte özellikle Astana Ateşkes Döneminden sonra bu bölgenin çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilmesinden sonra burada hayat biraz daha göreceli olarak normale dönmeye başladı. En azından ölme korkusu, ölüm korkusu, havadan bombalanma korkusu şu anda yok, 1 aydır yaklaşık. Bunun olumlu tesirleri var. Bizde elimizden geldiği kadar hayatın normalleşmesi için ilk etapta kalıcı konutların inşası ki 1000 konut inşaasına başladık. Sonra meslek edindirme, altyapı destekleri, okul, hastane gibi çok boyutlu desteklerle buradaki hayatı normalleştirmeye ve insanların evlerine Türkiye'deki belki muhacir kardeşlerimizin tekrar ülkelerine dönmelerine yardımcı olmaya çalışacağız" kelimelerini kullandı.
(Adem Karagöz - Buğra Güney / İHA)

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