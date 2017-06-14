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Türk Kızılayı: Kan seviyemiz kritik sınırda
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Türk Kızılayı: Kan seviyemiz kritik sınırda

Türk Kızılayı, Ramazan ayı ve sıcak havaların etkisiyle kan stok seviyelerinin kritik sınırlara indiğini açıkladı.

Türk Kızılayı, Ramazan ayı ve sıcak havaların etkisiyle kan stok seviyelerinin kritik sınırlara indiğini açıkladı.
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, kan stoklarındaki azalış nedeniyle kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşadığını belirti. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kan stok seviyesinin kritik sınıra indiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sorumluluk sahamızda bulunan 132 hastanenin kan ihtiyacının tamamı Bölge Kan Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Bununla beraber olağanüstü durumlarda hazırlıklı olmak için kan stoklarının güçlü tutulması gerekmektedir. Zira kan alındıktan sonra, kullanıma hazır hale gelene kadar geçen süre 6-8 saattir. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, 365 gün 24 saat boyunca kan depolarını kritik seviyenin üzerinde tutarak, hem 132 hastanenin kan ihtiyacını karşılamayı hem de yaşanabilecek olağanüstü durumlara hazırlıklı olmayı hedeflemektedir. Ancak içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve sıcak havaların bölgemizi etkisi altına almasıyla azalan kan bağışları nedeniyle kan stok seviyemiz kritik sınıra inmiştir. Kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin yaşanmaması ve her an olağanüstü durumlara hazırlıklı olabilmek ve toplumumuzda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla desteklerinizi bekliyoruz."

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