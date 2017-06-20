Türk Kızılayı Gazze'de

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, 4 kişilik bir heyetle İsrail'in Gazze sınır kapısı Beyt El-Hanun'dan geçerek Gazze'ye geldi.
Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, 4 kişilik bir heyetle İsrail'in Gazze sınır kapısı Beyt El-Hanun'dan geçerek Gazze'ye geldi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık Türk Kızılay'ının Filistin Kızılay'ı ile birlikte on beş bin aileye yardım dağıtacaklarını söyledi. Kerem Kınık, Kızılay'ın Gazze'de daimi bir delegasyonlarının bulunduğunu, yakın zamanda bölgeye lojistik bir depo yapacaklarını ve böylece yardımların daha organize bir şekilde ulaştırılmasının sağlanacağını söyledi. Kınık, Gazze'de insanı yardımların çok boyutlu olarak süreceğini de sözlerine ekledi. Türk Kızılay heyetini Filistin Kızılay Başkanı Yardımcısı Beşşar Murat ve Kudüs Hastanesi Müdürü Dr. Halil Ebu Ful karşıladı. Heyet Filistin Kızılay Merkezinde, Gazze'deki insani durumları, yardım yolları ve Gazze halkının ihtiyaçları konusunda görüşmeler yaptı. Heyet daha sonra, insani ya (Muhammed Rabah / İHA)
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