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Türk Kızılayı ekibi Erbil'de
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Türk Kızılayı ekibi Erbil'de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Irak sınırında meydana gelen deprem sonrası 18 tırlık Türk Kızılayı ekibinin Erbil'e ulaştığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran-Irak sınırında meydana gelen deprem sonrası 18 tırlık Türk Kızılayı ekibinin Erbil'e ulaştığını açıkladı.
12 Kasım'da Türkiye saatiyle 21.18'de Irak-İran sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bağdat'ın 350 kilometre kuzeyinde meydana gelen depremde İran'da 407 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 156 kişi yaralandı; Irak'ta 7 kişi hayatını kaybetti, 535 kişi yaralandı. Olay sonrası AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında, Ankara İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve 1 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 10 personel ve 1 araç ile birlikte Ankara AFAD Lojistik Deposundan 320 battaniye ve 60 çadırdan oluşan yardım malzemesi Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 M Kargo uçağı ile saat 11.15'te Irak Süleymaniye Havaalanına iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Süleymaniye'ye intikal eden AFAD ekipleri, 15 araçlık bir konvoyla depremden etkilenen bölgelere ulaştı. Hasar tespit ve ihtiyaç analizi çalışmaları devam ederken depremden etkilenen Darbandikhan ilçesinde ve ilçede bulunan barajda değerlendirme çalışmaları da yürütülüyor.
Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğünden sevk edilen 10 personel ve 2 araç ile Van İl AFAD Müdürlüğünden sevk edilen 10 personel ve 3 araç da Habur Sınır Kapısında teyakkuz halinde bekletiliyor.

TÜRK KIZILAYI ERBİL DEPOSUNA ULAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde yürütülmekte olan insani yardım çalışmalarına destek olmak üzere, AFAD eşgüdümünde karayoluyla Muş lojistik depodan 2 bin çadır, 640 battaniye ve Diyarbakır lojistik depodan 4 bin battaniyeyi taşıyan 19 tırlık AFAD İnsani Yardım Konvoyu'nun 12 tırdan oluşan bölümünün Türk Kızılayı Erbil deposuna ulaştığı kaydedildi.
Türk Kızılayı tarafından insani yardım çalışmalarına destek amaçlı ise 29 personel, 9 binek araç ve 1'i mobil mutfak tırı olmak üzere toplam 55 tırdan oluşan (3 bin adet çadır, 10 bin adet battaniye, 3 bin adet ısıtıcı, 10 bin adet yatak) konvoyun, 18 tırlık kısmının gümrük kapılarında işlemleri tamamlanarak Irak sınırından geçişi sağlandığı ve Türk Kızılayı Erbil deposuna ulaştığı kaydedildi.
Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine destek vermek üzere, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının teyakkuza geçirildiği belirtildi.
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