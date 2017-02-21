Türk kargo uçağının düşüş nedeni belli oldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen Boeing 747 Tipi Türk kargo uçağıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Uçağın pilotaj hatası yüzünden düştüğü tespit edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen Boeing 747 Tipi Türk kargo uçağıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Uçağın pilotaj hatası yüzünden düştüğü tespit edildi.

Hong Kong'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapan Boing 747 tipi Türk kargo uçağı 16 Ocak 2017'de sabah saat 07:40 sularında yoğun sis sebebiyle hava alanına yakın bir yerleşim bölgesine düşmüş ve 37 Kırgız vatandaşı ile uçakta görevli 3 personel hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, kazanın başlıca sebebinin pilotaj hatası olduğu tespit edildi. Kule irtibatında aksaklık olduğu, yoğun sisin uçağın manevra kabiliyetini azalttığı, uçağın pistin sonuna doğru var olan yerleşim merkezine yakın yerdeki çitlere tekerleklerinin temas etmesi sonucu kazanın gerçekleşmiş olduğu bildirildi.

(Hakan Doğulu / İHA)