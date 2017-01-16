Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Türk kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 16 ölü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Türk kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 16 ölü

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.
Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayda 6'sı çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü, ölenlerin çoğunluğunun uçağın enkazı altında kalan evlerden çıkarıldığı belirtiliyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşçileri taşıyan midibüs çöp kamyonuna çarptı: 15 yaralı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti
Yurtta hava durumu
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
ABD'li komutanlar el pençe...
ABD'li komutanlar el pençe...
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Trump'tan Davos kararı!
Trump'tan Davos kararı!
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşçileri taşıyan midibüs çöp kamyonuna çarptı: 15 yaralı
İşçileri taşıyan midibüs çöp kamyonuna çarptı: 15 yaralı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti
Kırgız Bakana uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Maden ocağında göçük: 1 ölü
Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
Türk kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 16 ölü
Türk kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 16 ölü
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü
Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü
Silahlı şahıs lokantada 5 kişiyi rehin aldı
Silahlı şahıs lokantada 5 kişiyi rehin aldı
Teklifin son maddesi de kabul edildi
Teklifin son maddesi de kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi de kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi de kabul edildi
İmece usulü şoför kurtarma operasyonu
İmece usulü şoför kurtarma operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English