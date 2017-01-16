Türk kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 16 ölü

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.
ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti.
Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayda 6'sı çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü, ölenlerin çoğunluğunun uçağın enkazı altında kalan evlerden çıkarıldığı belirtiliyor.