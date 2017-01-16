16.01.2017 10:06 Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü: 32 ölü

Türk kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Türk kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü, ölenlerin çoğunluğunun uçağın enkazı altında kalan evlerden çıkarıldığı belirtiliyor. Yetkililer, olayda ölü sayısının 32'ye yükseldiğini, en az 15 binanın hasar gördüğünü ifade etti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Svarov, ölü sayısının artabileceğini dile getirdi. Uçağın 14 yaşında olduğu bildirilirken, 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, birinin ise kurtulduğu kaydedildi.

2008 yılında da bir yolcu uçağı Manas'tan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş 8 kişi hayatını kaybetmişti.



ACT HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

ACT Havayolları, Kırgızistan'daki uçak kazası ile ilgili olarak "Uçağımız Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür" açıklamasını yaptı.

ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi .



