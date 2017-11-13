13.11.2017 18:46 Türk jetleri tam isabetle vurdu: 17 terörist öldürüldü

Bitlis, Şırnak ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis, Şırnak ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk silahlı kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Bitlis, Şırnak ve Kuzey Irak'ta 17 terörist öldürüldü. Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatlarında Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında 4, Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde ise 11 olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.



