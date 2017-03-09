Türk jetleri PKK'ya bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 hedefin vurulduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 hedefin vurulduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 8 Mart 2017 tarihinde 17.36-19.38 saatleri arasında Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan altı hedefin (silah mevzileri, korugan ve barınma alanı) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı ile ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.
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