07.02.2017 13:33 Türk jetleri Kuzey Irak'ta PKK'yı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, 6 Şubat 2017 tarihinde 18.45-19.30 saatleri arasında Irak Kuzeyi/Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı icra edildiğini bildirdi. İcra edilen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların üslerine emniyetle döndükleri belirtildi.

(İlker Turak / İHA)

