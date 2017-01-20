Türk jetleri Kandil'e bomba yağdırdı: 13 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı neticesinde 13 teröristin öldürüldüğünü, 9 teröristin ise yaralandığını bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı neticesinde 13 teröristin öldürüldüğünü, 9 teröristin ise yaralandığını bildirdi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil bölgesinde tespit edilen 8 hedefin ateş altına alındığı harekatla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin ise yaralandığı tespit edilmiştir" denildi. (Onur Emre Durak /İHA)
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