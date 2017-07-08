Türk jetleri Ağrı kırsalında PKK'yı vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı kırsalına icra edilen hava harekatında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı kırsalına icra edilen hava harekatında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 hedefin imha edildiğini açıkladı. TSK, 8 Temmuz 2017 tarihinde, Ağrı kırsalına icra edilen hava harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 2 hedefin (mağara ve barınma alanı) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Hedef bölgesinde hasar/tespit çalışmalarının devam etmekte olduğu ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi. (Uğur Kan Yüksek / İHA)
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